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В Брюсселе прокомментировали "формулу Штайнмайера"

Новости » Политика    02.10.2019 - 15:15
В Брюсселе прокомментировали "формулу Штайнмайера"
Фото: совет Европы (facebook.com/eucouncil)

ЕС поддерживает работу контактной группы в Минске, так и "нормандской четверки"

В Брюсселе назвали согласования так называемой "формулы Штайнмайера" на заседании в Минске шагом, который приведет к имплементации минских соглашений всеми сторонами конфликта на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что Еврокомиссия поддерживает работу контактной группы в Минске, так и "нормандской четверки".

"Итоги вчерашних переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске, включительно по так называемой "формулы Штайнмайера, является шагом, который, надеемся, приведет к дальнейшим усилиям по полной имплементации минских договоренностей всеми сторонами", - заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич.

По словам Косьянчич, ЕС последовательно поддерживал работу "нормандской четверки" и контактной группы в Минске и ОБСЕ в их усилиях способствовать имплементации минских соглашений.

Напомним, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Отметим, что, по условиям "формулы Штайнмайера", выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут пройти по украинским законам до возвращения контроля над участком границы с Российской Федерацией.

Как сообщало РБК-Украина, вечером 1 октября под Офисом президента сотни активистов протестовали против подписания "формулы Штайнмайера". На митинг собрались представители различных политических и общественных формирований.

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