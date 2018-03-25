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В представительстве президента в АРК обьснили необходимость полиции Крыма

НовостиПолитика    25.03.2018 - 06:51
Фото: полиция
Фото: полиция

Изет Гданов заявил, что происходят постоянные попытки дестабилизировать ситуацию

Одной из причин формирования патрульной полиции Автономной республики Крым является нехватка патрульных в Херсонской области для контроля ситуации в регионе. Об этом рассказал первый заместитель Постоянного представителя президента в Крыму Изет Гданов, передает "Громадське радио".

"Количество полицейских, которые были до аннексии Крыма в Херсонской области, осталось на том же уровне. Поэтому там нет достаточных сил полиции, чтобы полноценно отработать ту ситуацию, которая сложилась. Через каждый из трех пунктов пропуска проходят наши граждане, до 44 тыс. человек проходят ежемесячно только в одну сторону в пункте пропуска в селе Чонгар", - сообщил он.

Изет Гданов заявил, что происходят постоянные попытки дестабилизировать ситуацию на материковой Украине. Поэтому, по его словам, патрульная полиция должна будет реагировать на это в пределах своей компетенции.

Напомним, ранее сообщалось, что реформирование и комплектование структурных подразделений полиции Автономной республики Крым будет завершено до конца 2018 года.

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Теги публикации: Крым, Крым, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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