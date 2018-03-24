До конца года в Украине будет полиция Крыма, - Аброськин

Реформирование и комплектование структурных подразделений полиции Автономной республики Крым будет завершено до конца 2018 года. Об этом заявил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, сообщает журнал Фокус.

Он отметил, что Нацполиция готова к сотрудничеству с представительством президента в АР Крым в деле возвращения полуострова.

Руководитель Нацполиции также пояснил, что через Украину проходит большое количество нелегальных мигрантов, грузов, в том числе с полуострова.

"Полиция готова предоставить разностороннюю помощь представительству (президента в АР Крым), особенно в деятельности, направленной на возвращение Украине оккупированных территорий, а также в предотвращении проезда на территорию страны людей, которые приезжают сюда с целью совершения тяжких преступлений, диверсионных актов", - добавил Аброськин.

Напомним, с начала 2018 года полиция пресекла деятельность 60 организованных преступных групп (ОПГ).