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До конца года в Украине будет полиция Крыма, - Аброськин

НовостиПолитика    24.03.2018 - 21:25
Фото: Вячеслав Аброськин
Фото: Вячеслав Аброськин

До конца года в Украине будет полиция Крыма, - Аброськин

Реформирование и комплектование структурных подразделений полиции Автономной республики Крым будет завершено до конца 2018 года. Об этом заявил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, сообщает журнал Фокус.

Он отметил, что Нацполиция готова к сотрудничеству с представительством президента в АР Крым в деле возвращения полуострова.

Руководитель Нацполиции также пояснил, что через Украину  проходит большое количество нелегальных мигрантов, грузов, в том числе с полуострова.

"Полиция готова предоставить разностороннюю помощь представительству (президента в АР Крым), особенно в деятельности, направленной на возвращение Украине оккупированных территорий, а также в предотвращении проезда на территорию страны людей, которые приезжают сюда с целью совершения тяжких преступлений, диверсионных актов", - добавил Аброськин.

Напомним, с начала 2018 года полиция пресекла деятельность 60 организованных преступных групп (ОПГ).

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Теги публикации: Крым, полиция, Вячеслав Аброськин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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