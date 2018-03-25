У представництві президента в АРК обьснили необхідність поліції Криму

Ізет Гданов заявив, що відбуваються постійні спроби дестабілізувати ситуацію

Однією з причин формування патрульної поліції Автономної республіки Крим є брак патрульних у Херсонській області для контролю ситуації в регіоні. Про це розповів перший заступник Постійного представника президента в Криму Ізет Гданов, передає "Громадське радіо".

"Кількість поліцейських, які були до анексії Криму в Херсонській області, залишилося на тому ж рівні. Тому там немає достатніх сил поліції, щоб повноцінно відпрацювати ту ситуацію, яка склалася. Через кожен з трьох пунктів пропуску проходять наші громадяни, до 44 тис. людей проходять щомісяця тільки в одну сторону в пункті пропуску в селі Чонгар", - повідомив він.

Ізет Гданов заявив, що відбуваються постійні спроби дестабілізувати ситуацію на материковій Україні. Тому, за його словами, патрульна поліція повинна буде реагувати на це в межах своєї компетенції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що реформування та комплектування структурних підрозділів поліції Автономної республіки Крим буде завершено до кінця 2018 року.