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У представництві президента в АРК обьснили необхідність поліції Криму

НовиниПолітика    25.03.2018 - 06:51
Фото: поліція
Фото: поліція

Ізет Гданов заявив, що відбуваються постійні спроби дестабілізувати ситуацію

Однією з причин формування патрульної поліції Автономної республіки Крим є брак патрульних у Херсонській області для контролю ситуації в регіоні. Про це розповів перший заступник Постійного представника президента в Криму Ізет Гданов, передає "Громадське радіо".

"Кількість поліцейських, які були до анексії Криму в Херсонській області, залишилося на тому ж рівні. Тому там немає достатніх сил поліції, щоб повноцінно відпрацювати ту ситуацію, яка склалася. Через кожен з трьох пунктів пропуску проходять наші громадяни, до 44 тис. людей проходять щомісяця тільки в одну сторону в пункті пропуску в селі Чонгар", - повідомив він.

Ізет Гданов заявив, що відбуваються постійні спроби дестабілізувати ситуацію на материковій Україні. Тому, за його словами, патрульна поліція повинна буде реагувати на це в межах своєї компетенції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що реформування та комплектування структурних підрозділів поліції Автономної республіки Крим буде завершено до кінця 2018 року.

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Теги публікації: Крим, Крим, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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