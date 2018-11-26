ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Представники країн ЄС в Радбезі ООН закликали Росію звільнити затриманих моряків

Новини » Політика    26.11.2018 - 18:54
Представники країн ЄС в Радбезі ООН закликали Росію звільнити затриманих моряків
Фото: засідання Радбез ООН (cfr.org)

Франція, Нідерланди, Польща, Швеція і Великобританія визнають територіальну цілісність і суверенітет України

Постійні представники Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції та Великобританії у Раді Безпеки ООН висловили занепокоєння у зв'язку з атакою РФ на українські кораблі і закликали звільнити затриманих моряків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву постпредів країн.

У заяві йдеться, що Франція, Нідерланди, Польща, Швеція і Великобританія визнають територіальну цілісність і суверенітет України.

"Постійні представники країн-членів Європейського Союзу в Раді Безпеки під час неформального обміну думками під час візиту в Пекін висловили глибоку стурбованість у зв'язку з ескалацією напруги в Азовському морі і Керченській протоці", - йдеться в повідомленні.

Країни закликають РФ забезпечити доступ в українські порти в Азовському морі. Також представники країн закликали всіх діяти з граничною стриманістю для деескалації ситуації.

"Затримані українські моряки повинні бути звільнені, а кораблі передані назад", - йдеться в повідомленні постійних представників.

Зазначимо, генеральний штаб Збройних сил України опублікував радіоперехоплення переговорів російського командування з екіпажами прикордонних кораблів Російської Федерації безпосередньо перед нападом на українських військових моряків.

Також Міністерство закордонних справ України надало іноземним послам докази прямої агресії Росії проти України.

Радбез ООН заблокував розгляд питання РФ щодо ситуації в Керченській протоці
Новини України ООНКерченский мостагресія РФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся