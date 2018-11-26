Представники країн ЄС в Радбезі ООН закликали Росію звільнити затриманих моряків

Фото: засідання Радбез ООН (cfr.org)

Франція, Нідерланди, Польща, Швеція і Великобританія визнають територіальну цілісність і суверенітет України

Постійні представники Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції та Великобританії у Раді Безпеки ООН висловили занепокоєння у зв'язку з атакою РФ на українські кораблі і закликали звільнити затриманих моряків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву постпредів країн.

У заяві йдеться, що Франція, Нідерланди, Польща, Швеція і Великобританія визнають територіальну цілісність і суверенітет України.

"Постійні представники країн-членів Європейського Союзу в Раді Безпеки під час неформального обміну думками під час візиту в Пекін висловили глибоку стурбованість у зв'язку з ескалацією напруги в Азовському морі і Керченській протоці", - йдеться в повідомленні.

Країни закликають РФ забезпечити доступ в українські порти в Азовському морі. Також представники країн закликали всіх діяти з граничною стриманістю для деескалації ситуації.

"Затримані українські моряки повинні бути звільнені, а кораблі передані назад", - йдеться в повідомленні постійних представників.

Зазначимо, генеральний штаб Збройних сил України опублікував радіоперехоплення переговорів російського командування з екіпажами прикордонних кораблів Російської Федерації безпосередньо перед нападом на українських військових моряків.

Також Міністерство закордонних справ України надало іноземним послам докази прямої агресії Росії проти України.