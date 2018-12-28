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Денисова и госсекретарь МИД Украины обсудили реализацию защиты украинских моряков

Новости » Общество    28.12.2018 - 18:01
Денисова и госсекретарь МИД Украины обсудили реализацию защиты украинских моряков
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Людмила Денисова и Андрей Заяц обсудили подписание соглашений между представителями МИД и адвокатами

Украинский омбудсмен Людмила Денисова и государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц обсудили подписание соглашений между представителями МИД Украины и адвокатами, которые защищают украинских военных моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Денисовой в Facebook.

Собеседники обсудили реализацию защиты 24 украинских моряков, которых незаконно задержали российские правоохранители. По словам Денисовой, речь шла о подписании соглашений между представителями Министерства иностранных дел Украины и адвокатами, осуществляющими защиту военнопленных.

Денисова и госсекретарь МИД Украины обсудили реализацию защиты украинских моряков

Напомним, 27 декабря все 24 захваченных спецслужбами РФ у берегов оккупированного Крыма украинских военных моряков заявили следствию, что являются военнопленными. 

Добавим, что адвокаты захваченных РФ украинских моряков намерены обратиться в Европейский суд по правам человека. 

Российские власти предъявили захваченным в Черном море украинским морякам обвинения в якобы незаконном пересечении границы. Как известно, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил Украины. Командование ВМС сообщало, что россияне стреляли на поражение. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом.

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