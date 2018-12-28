Денісова і держсекретар МЗС України обговорили реалізацію захисту українських моряків

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Людмила Денісова та Андрій Заєць обговорили підписання угод між представниками МЗС та адвокатами

Український омбудсмен Людмила Денісова та державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заєць обговорили підписання угод між представниками МЗС України та адвокатами, які захищають українських військових моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денісової в Facebook.

Співрозмовники обговорили реалізацію захисту 24 українських моряків, яких незаконно затримали російські правоохоронці. За словами Денісової, йшлося про підписання угод між представниками Міністерства закордонних справ України та адвокатами, які здійснюють захист військовополонених.

Нагадаємо, 27 грудня всі 24 захоплених спецслужбами РФ біля берегів окупованого Криму українських військових моряків заявили слідству, що є військовополоненими.

Додамо, що адвокати захоплених РФ українських моряків мають намір звернутися в Європейський суд з прав людини.

Російські власті пред'явили захопленим у Чорному морі українським морякам звинувачення в нібито незаконному перетині кордону. Як відомо, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил України. Командування ВМС повідомляло, що росіяни стріляли на ураження. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом.