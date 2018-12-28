Адвокаты украинских моряков обратятся в ЕСПЧ

Фото: Эдем Семедляев (Униан)

Все моряки заявляли, что считают себя военнопленными

Адвокаты захваченных РФ украинских моряков намерены обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил адвокат Эдем Семедляев, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крым.Реалии".

Семедляев отметил, что все моряки заявляли, что считают себя военнопленными.

"После отклонения апелляции уже можно обращаться в Европейский суд по правам человека, кассацию не обязательно проходить. Команда адвокатов не определилась, будет подавать кассации или нет, потому что на 99% результат известен. Тем более до 24 января уже будет следующее продление, поэтому пока что мы еще думаем. В любом случае мы будем подавать заявление в ЕСПЧ", - сказал Семедляев.

Напомним, 4 декабря Европейский суд по правам человека частично удовлетворил заявление Украины и обязал Россию обеспечить раненых моряков, захваченных Россией 25 ноября в Керченском проливе, соответствующим лечением. Украина должна подать полноценное межгосударственное заявление в ЕСПЧ о нарушении прав моряков до 7 января 2019 года.

Позже ЕСПЧ сообщил, что пока отложил рассмотрение некоторых индивидуальных исков, поданных после начала российской агрессии на востоке Украины, увязав их с ожиданием решения Большой палаты в соответствующем межправительственном деле "Украина против России".