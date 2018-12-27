Все захваченные РФ украинские моряки назвали себя военнопленными

Фото: захваченные украинские корабли (fsb.ru)

Ранее "суд" в Крыму отказал в апелляции всем 24 украинским военным

Все 24 захваченных спецслужбами РФ у берегов оккупированного Крыма украинских военных моряков заявили следствию, что являются военнопленными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление российского адвоката Николая Полозова в Facebook.

Полозов сообщил ,что "оставшиеся два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня".

Напомним, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил в СИЗО еще пятерых незаконно задержанных Россией украинских военных моряков.

Оккупированный РФ суд оставил под арестом капитана катера "Никополь" Богдана Небылицу, капитана буксира "Яны Капу" Олега Мельничука, капитана второго ранга с судна "Бердянск" Дениса Гриценко, матроса с буксира "Яны Капу" Олега Семидоцкого и матроса катера "Бердянск" Юрия Безьязычного.

Таким образом, "суд" в Крыму отказал в апелляции всем 24 украинским военным, захваченных 25 ноября у берегов аннексированного Крыма.​

Российские власти предъявили захваченным в Черном море украинским морякам обвинения в якобы незаконном пересечении границы. Как известно, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил Украины. Командование ВМС сообщало, что россияне стреляли на поражение. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом.