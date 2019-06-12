Герус разъяснил позицию Зеленского по тарифам

Фото: Андрей Герус (facebook com)

Герус утверждает, что Зеленский изучает вопрос

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус извинился за свою фразу о том, что "Зеленский шутил о снижении тарифов". Об этом Герус написал на своей странице в Facebook.

Герус сослался на недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами. По его словам, тарифы это больненная тема, поэтому "плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев".

При этом он рассказал, что Зеленский уже дважды созывал совещание по возможности понижения тарифов для населения. "Но это должно происходить, не вызвав девальвации, дополнительной инфляции или экономического кризиса. Работа над этим продолжается", - сообщил Герус.

Напомним, ранее представитель президента Кабмине Андрей Герус в эфире программы "Вот оно как" в YouTube канале BIHUS info сообщил о том, что президент Украины не давал обещаний снизить тарифы для населения.

"Зеленский напрямую нигде не обещал снижения тарифов, хотя мы все понимаем и он понимает, что это является проблемой. Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования и развитие экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а может и больше", - сказал Герус.

Отметим, по данным опроса КМИС, от президента Украины, избранного на выборах 2019, украинцы в первую очередь ожидают снижения коммунальных тарифов и борьбы с коррупцией.