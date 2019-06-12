ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Герус роз'яснив позицію Зеленського щодо тарифів

Новини » Політика    12.06.2019 - 16:54
Герус роз'яснив позицію Зеленського щодо тарифів
Фото: Андрій Герус (facebook com)

Герус стверджує, що Зеленський вивчає питання

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус вибачився за свою фразу про те, що "Зеленський жартував про зниження тарифів". Про це Герус написав на своїй сторінці у Facebook.

Герус послався на брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами. За його словами, тарифи це болюча тема, тому "погана тема для жартів або необачних коментарів".

При цьому він розповів, що Зеленський вже двічі скликав нараду щодо можливості зниження тарифів для населення. "Але це повинно відбуватися, не викликавши девальвації, додаткової інфляції або економічної кризи. Робота над цим триває", - повідомив Герус.

Герус роз'яснив позицію Зеленського щодо тарифів

Нагадаємо, раніше представник президента Кабміні Андрій Герус в ефірі програми "Он Воно Як" в YouTube каналі BIHUS info повідомив про те, що президент України не давав обіцянок знизити тарифи для населення.

"Зеленський прямо ніде не обіцяв зниження тарифів, хоча ми всі розуміємо, і він розуміє, що це є проблемою. Якщо подивитися, що саме казав Зеленський в ролику про тарифи, то там він заявляв про необхідність збільшення видобутку газу, інвестування та розвиток експорту. Тоді ціна на газ в нашій країні впаде на 20-30%, а може і більше", - сказав Герус.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, від президента України, обраного на виборах 2019, українці в першу чергу очікують зниження комунальних тарифів та боротьби з корупцією.

У Зеленського розповіли про плани змінити Конституцію В АП назвали дату зустрічі Зеленського з Меркель і Макроном
Новини України Володимир Зеленськийтарифи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся