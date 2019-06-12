Герус роз'яснив позицію Зеленського щодо тарифів

Фото: Андрій Герус (facebook com)

Герус стверджує, що Зеленський вивчає питання

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус вибачився за свою фразу про те, що "Зеленський жартував про зниження тарифів". Про це Герус написав на своїй сторінці у Facebook.

Герус послався на брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами. За його словами, тарифи це болюча тема, тому "погана тема для жартів або необачних коментарів".

При цьому він розповів, що Зеленський вже двічі скликав нараду щодо можливості зниження тарифів для населення. "Але це повинно відбуватися, не викликавши девальвації, додаткової інфляції або економічної кризи. Робота над цим триває", - повідомив Герус.

Нагадаємо, раніше представник президента Кабміні Андрій Герус в ефірі програми "Он Воно Як" в YouTube каналі BIHUS info повідомив про те, що президент України не давав обіцянок знизити тарифи для населення.

"Зеленський прямо ніде не обіцяв зниження тарифів, хоча ми всі розуміємо, і він розуміє, що це є проблемою. Якщо подивитися, що саме казав Зеленський в ролику про тарифи, то там він заявляв про необхідність збільшення видобутку газу, інвестування та розвиток експорту. Тоді ціна на газ в нашій країні впаде на 20-30%, а може і більше", - сказав Герус.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, від президента України, обраного на виборах 2019, українці в першу чергу очікують зниження комунальних тарифів та боротьби з корупцією.