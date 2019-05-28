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Представник Зеленського в Кабміні прокоментував можливий дефолт

Новини » Економіка    28.05.2019 - 13:39
Представник Зеленського в Кабміні прокоментував можливий дефолт
Фото: Андрій Герус (facebook.com/andriy.gerus)

Чиновник сподівається на збереження співпраці з МВФ

Україна не допустить дефолту і продовжить співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Про це сказав журналістам представник президента в Кабінеті міністрів України Андрій Герус, передає кореспондент РБК-Україна.

Герус очікує, що після парламентських виборів буде сформована коаліція, яка буде націлена на реформи і продовження діалогу з кредиторами.

"Я думаю, що дефолту не буде, я думаю, що продовжиться співпраця з Міжнародним валютним фондом, я думаю, що буде все стабільно", - сказав він.

Нагадаємо, український олігарх Ігор Коломойський запропонував оголосити в Україні дефолт, оскільки в дефолті немає нічого страшного.

Відзначимо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман у відповідь на пропозицію олігарха Ігоря Коломойського оголосити дефолт заявив, що Україна повинна зберігати репутацію відповідальної країни.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський призначив Андрія Геруса представником президента в Кабінеті міністрів України.

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Новини України дефолтВолодимир ЗеленськийКабінет Міністрів УкраїниКоломойский
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