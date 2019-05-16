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Коломойский прилетел в Киев, - "Схемы"

Новости » Политика    16.05.2019 - 22:42
Коломойский прилетел в Киев, - "Схемы"
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Олигарх прибыл в украинскую столицу в 20:00

Украинский олигарх Игорь Коломойский прилетел в Киев. Об этом сообщает журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач, пишет "Радио Свобода".

Сообщается, что Коломойский прибыл в аэропорт "Борисполь" в 20 часов тем же самолетом условной группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT, на котором сегодня ночью он прилетел из Тель-Авива в Днепр.

Напомним, ранее сообщалось, что бизнесмен Игорь Коломойский прилетел в Украину после почти двухлетнего отсутствия. По информации журналиста, самолет, на борту которого находился Коломойский, прилетел в аэропорт Днепра из Тель-Авива в 2:30 ночи в четверг, 16 мая.

Ранее Коломойский заявил, что готов возобновить свои поездки в Украину после победы Зеленского на выборах. Он объяснил, что против него нет уголовных дел и не выдвинуто ни одно подозрение".

"Я не уехал из-за Порошенко. Я долго не появлялся в Украине. Такого раньше не было... Нацбанк подаст на тебя в суд и ты не можешь уехать", - пояснил Коломойский.

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