Представитель Украины в ТКГ: боевики не открывают КПВВ, потому что хотят признания

Пророссийские боевики не открывают контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) потому что им нужно признание так называемых "народных республик". Эту же цель преследует и Москва на переговорах в Минске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook представителя Донецка в украинской делегации ТКГ Сергея Гармаша.

По его словам, в ходе сегодняшнего заседания ТКГ "российские марионетки из Луганска в очередной раз завели старую песню о том, что для открытия КПВВ с их стороны им не хватает гарантий безопасности от Украины".

Министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников показал представителям "ОРДЛО" несколько писем с такими гарантиями. Однако они заявили, что не получали этих писем и эти гарантии направлены не на них.

"То есть, им не гарантии нужны, и не свобода передвижения людей, - они хотят, чтоб поклонились персонально им, как представителям "луганской народной республики" и, таким образом, признали субъектность этих квази-государственных недообразований", - резюмировал Гармаш.

Он также отметил, что этой же цели преследует и Москва в минском процесс.

"И ради этого страдают сотни тысяч людей", - заключил Гармаш.