Представитель Украины в ТКГ: боевики не открывают КПВВ, потому что хотят признания
Пророссийские боевики не открывают контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) потому что им нужно признание так называемых "народных республик". Эту же цель преследует и Москва на переговорах в Минске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook представителя Донецка в украинской делегации ТКГ Сергея Гармаша.
По его словам, в ходе сегодняшнего заседания ТКГ "российские марионетки из Луганска в очередной раз завели старую песню о том, что для открытия КПВВ с их стороны им не хватает гарантий безопасности от Украины".
Министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников показал представителям "ОРДЛО" несколько писем с такими гарантиями. Однако они заявили, что не получали этих писем и эти гарантии направлены не на них.
"То есть, им не гарантии нужны, и не свобода передвижения людей, - они хотят, чтоб поклонились персонально им, как представителям "луганской народной республики" и, таким образом, признали субъектность этих квази-государственных недообразований", - резюмировал Гармаш.
Он также отметил, что этой же цели преследует и Москва в минском процесс.
"И ради этого страдают сотни тысяч людей", - заключил Гармаш.
Напомним, украинская сторона неоднократно предлагала пророссийским боевикам возобновить работу КПВВ на линии разграничения. Однако они каждый раз отклоняли эту инициативу.
По состоянию на 12 июля, из семи открытых КПВВ в районе проведения ООС полноценный пропуск осуществлялся только в "Станице Луганской".
Отметим, ранее в ОБСЕ пожаловались на боевиков на Донбассе, что они не пропускают патрули СММ ОБСЕ через КПВВ и ставят для наблюдателей свои условия.