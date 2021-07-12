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Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценно работает только один

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Донбасс, Понедельник 12 июля 2021 12:44
Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценно работает только один Фото: из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценно работает только один (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Боевики продолжают блокировать работу КПВВ на Донбассе. Так, из семи открытых КПВВ в районе проведения ООС полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"По распоряжению командующего объединенных сил на линии разграничения все КПВВ ежедневно, с 8.00 до 16.00, открыты для пропуска. Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской",- говорится в сообщении.

Отмечено, что на КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение только для отдельных граждан дважды в неделю.

Кроме этого, российско-оккупационные войска оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через контрольные пункты въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Майорское", "Марьинка" и "Гнутово".

Напомним, что в ОБСЕ пожаловались на боевиков на Донбассе, не пропускают патрули СММ ОБСЕ через КПВВ и ставят для наблюдателей свои условия.

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КПВВ Донбасс Станица Луганская
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