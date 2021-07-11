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Не пропускают через КПВВ и ставят условия: в ОБСЕ пожаловались на боевиков на Донбассе

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Украина, Воскресенье 11 июля 2021 05:29
Не пропускают через КПВВ и ставят условия: в ОБСЕ пожаловались на боевиков на Донбассе Фото: боевики не пропускают наблюдателей ОБСЕ через КПВВ (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Боевики продолжают мешать нормальной работе наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Донбассе. Оккупанты не пропускают патрули СММ ОБСЕ через КПВВ и ставят для наблюдателей свои условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 10 июля.

ОБСЕ сообщает, что несколько инцидентов с боевиками произошли в Донецкой области 9 июля.

На блокпосте вооруженных формирований в Приморском 4 вооруженных боевика запретили команде СММ проезд в сторону Набережного. Свое поведение оккупанты объяснили "проведением инженерных работ в этом районе". Однако находясь на блокпосте наблюдатели видели, как транспортные средства свободно его пересекали его в обоих направлениях.

Еще один инцидент произошел на блокпосте вооруженных формирований возле н. п. Заиченко. Там двое оккупантов запретили патрулю ОБСЕ проезд в сторону
н. п. Пикузы (бывш. Коминтерново) и направлении н. п. Саханка. Свой запрет боевики объяснили просто - из соображений "безопасности СММ".

Также на блокпосте оккупантов возле н. п. Шевченко боевики пропустили патруль ОБСЕ, однако поставили свои условия.

"2 вооруженных члена вооруженных формирований разрешили патрулю Миссии проехать к н. п. Луково только при условии, что наблюдатели не поедут дальше на юг, мотивировав это "проведением инженерных работ", - говорится в сообщении.

В то же время наблюдатели видели, как транспортные средства пересекали блокпост в обоих направлениях, в том числе южном.

Напомним, на Донбассе погиб украинский военный в результате обстрела боевиками Золотого. Он родом из Тернопольской области.

Ранее сообщалось, что украинских военных на Донбассе обстреливают снайперы. В результате не стало еще одного воина.

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