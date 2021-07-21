Представник України в ТКГ: бойовики не відкривають КПВВ, бо хочуть визнання

Проросійські бойовики не відкривають контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) бо їм потрібне визнання так званих "народних республік". Цю ж мету переслідує і Москва на переговорах у Мінську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook представника Донецька в українській делегації ТКГ Сергія Гармаша.

За його словами, в ході сьогоднішнього засідання ТКГ "Російські маріонетки з Луганська в черговий раз завели стару пісню про те, що для відкриття КПВВ з їх боку їм не вистачає гарантій безпеки від України".

Міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков показав представникам "ОРДЛО" кілька листів з такими гарантіями. Однак вони заявили, що не отримували цих листів і ці гарантії спрямовані не на них.

"Тобто, їм не гарантії потрібні, і не свобода пересування людей, - вони хочуть, щоб вклонилися персонально їм, як представникам "Луганської народної республіки" і, таким чином, визнали суб'єктність цих квазідержавних недоутворень", - резюмував Гармаш.

Він також зазначив, що цієї ж мети переслідує і Москва в мінському процесі.

"І заради цього страждають сотні тисяч людей", - уклав Гармаш.