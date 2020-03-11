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Представитель Кабмина в Раде подала в отставку

Новости » Политика     11.03.2020 - 12:54
Представитель Кабмина в Раде подала в отставку
Фото: Елена Шуляк (facebook.com/Олена-Шуляк-114993493222614)

Елена Шуляк написала заявление об отставке

Представитель Кабинета министров Украины в Верховной раде Елена Шуляк подала в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в Facebook.

Она отметила, что представляла в парламенте правительство предыдущего премьер-министра Алексея Гончарука.

"Дело не в том, что новый Кабмин хуже, чем прошлый. Новому правительству надо коммуникационщик, который быстро и качественно вникнет в ход всех дел... Сейчас я не уверена, что смогу повторить этот опыт. А работать без понимания не хочу и не имею морального права", - пояснила Шуляк.

Я залишаю посаду представника Кабміну у Верховній раді. Протягом останніх місяців я тісно співпрацювала з урядом...

Опубліковано Олена Шуляк Середа, 11 березня 2020 р.

Согласно опубликованному заявлению, Шуляк уходит в отставку с 11 марта.

Кабмин назначил Елену Шуляк представителем правительства в Верховной раде 15 ноября. Она является заместителем председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Напомним, ранее правительство назначило исполняющих обязанности двух ведомств - Министерства энергетики и защиты окружающей среды, а также Министерства культуры.

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