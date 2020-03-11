Представник Кабміну у Раді подала у відставку

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Олена Шуляк написала заяву про відставку

Представник Кабінету міністрів України у Верховній раді Олена Шуляк подала у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву у Facebook.

Вона зазначила, що представляла у парламенті уряд попереднього прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

"Справа не в тому, що новий Кабмін гірший, ніж минулий. Новому уряду треба комунікаційник, який швидко і якісно вникне у хід всіх справ… Зараз я не певна, що зможу повторити цей досвід. А працювати без розуміння не хочу і не маю морального права", - пояснила Шуляк.

Я залишаю посаду представника Кабміну у Верховній раді. Протягом останніх місяців я тісно співпрацювала з урядом... Опубліковано Олена Шуляк Середа, 11 березня 2020 р.

Відповідно до опублікованої заяви, Шуляк йде у відставку з 11 березня.

Кабмін призначив Олену Шуляк представником уряду у Верховній раді 15 листопада. Вона є заступником голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Нагадаємо, раніше уряд призначив виконуючих обов’язків двох відомств - Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, а також Міністерства культури.