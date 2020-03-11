ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Представник Кабміну у Раді подала у відставку

Новини » Політика     11.03.2020 - 12:54
Представник Кабміну у Раді подала у відставку
Фото: Олена Шуляк (facebook.com/Олена-Шуляк-114993493222614)

Олена Шуляк написала заяву про відставку

Представник Кабінету міністрів України у Верховній раді Олена Шуляк подала у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву у Facebook.

Вона зазначила, що представляла у парламенті уряд попереднього прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

"Справа не в тому, що новий Кабмін гірший, ніж минулий. Новому уряду треба комунікаційник, який швидко і якісно вникне у хід всіх справ… Зараз я не певна, що зможу повторити цей досвід. А працювати без розуміння не хочу і не маю морального права", - пояснила Шуляк.

Я залишаю посаду представника Кабміну у Верховній раді. Протягом останніх місяців я тісно співпрацювала з урядом...

Опубліковано Олена Шуляк Середа, 11 березня 2020 р.

Відповідно до опублікованої заяви, Шуляк йде у відставку з 11 березня.

Кабмін призначив Олену Шуляк представником уряду у Верховній раді 15 листопада. Вона є заступником голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Нагадаємо, раніше уряд призначив виконуючих обов’язків двох відомств - Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, а також Міністерства культури.

У Раді з'явився текст закону про удосконалення процедури звільнення Кабміну Кабмін призначив в. о. міністра енергетики
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся