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Председатель набсовета УЗ получает в 3,7 раза больше своих коллег в Германии и Франции

Киев, Среда 16 сентября 2020 14:44
Председатель набсовета УЗ получает в 3,7 раза больше своих коллег в Германии и Франции
Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Средние выплаты председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунера почти в 4 раза превышают средние выплаты председателей аналогичных компаний в Германии и Франции.

Об этом сообщается в статье "Обозревателя".

Так, по данным издания, средние выплаты у председателя наблюдательного совета УЗ Шевки Аджунера составляют 23 тысяч евро в месяц. Его коллеги из аналогичных компаний в европейских странах получают почти в 4 раза меньше.

"Например, средние выплаты у председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" (23 тыс. евро в месяц) в 3,7 раза превышали выплаты у коллег Шевки Аджунера с аналогичных компаний - операторов железных дорог Германии (информация о вознаграждении Дойче Бану Мишеля Оденволда - 75 тыс. евро за 2019 год в отчете на стр. 50) и Франции (информация о вознаграждении председателя совета директоров Есенсіеф - 75 тыс. евро за 2019 год в отчете на стр. 58)", - сообщается в статье.

Напомним, ранее в Раде предложили провести реформу УЗ с разделением направлений. В результате реформы "Укрзализныця" должна быть разделена на три отдельные бизнесы, что позволит навести порядок в работе компании.

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