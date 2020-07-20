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В Раде предложили провести реформу УЗ с разделением направлений

Киев, Понедельник 20 июля 2020 22:00
В Раде предложили провести реформу УЗ с разделением направлений
Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По мнению депутата, нынешнее руководство УЗ необходимо изменить

В результате реформы "Укрзализныця" должна быть разделена на три отдельные бизнесы, что позволит навести порядок в работе компании.

Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев.

"Нужно разделить эту компанию на три разных направления. Во-первых, это использование самих вагонов, тяговой силы. Во-вторых, это инфраструктура. И, в-третьих, это перевозки общественности. И в каждом из этих направлений надо навести порядок", - сказал Бондарев.

По мнению депутата, нынешнее руководство УЗ необходимо изменить, поскольку они не смогли навести порядок в отрасли и не представили проект реформирования предприятия.

"Надо продать непрофильные активы. Надо посмотреть на себестоимость, посчитать ее. Надо нанять очень хороших менеджеров. Надо найти людей из системы, которые разбираются в тематике проблем, но поставить четкую задачу: посчитать себестоимость, предоставить предложения по уменьшению себестоимости, а это возможно", - сказал Бондарев.

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства заявил, что к вопросу реформы "Укрзализныци" вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.

В то же время экономист Борис Кушнирук отметил, что "Укрзализныця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых.

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