Предприятия розничной торговли ожидают умеренного роста цен

Индикатор деловой уверенности в розничной торговле во II квартале 2019 года повысился по сравнению с I кварталом на 3,7 п.п. и составляет плюс 6,7%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса 675 предприятий, проведенного Государственной службой статистики.

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По данным статистического ведомства, 42% респондентов ожидают роста цен во II квартале 2019 года, 55% - сохранения цен на текущем уровне и только 2% - снижения цен.

www.ukrstat.gov.ua

Индикатор исчислен в соответствии с Методикой расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда.

Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2019 года по сравнению с февралем, выросли на 0,9%. По данным Государственной службы статистики, с начала года цены в Украине выросли на 2,4%. Однако в годовом измерении (к марту 2018 года) инфляция замедлилась до 8,6%.

Отметим, по данным опроса НБУ, руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 9,0%.