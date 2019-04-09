Инфляция в марте ускорилась почти вдвое

Фото: Рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

С начала года цены в Украине выросли на 2,4%

Потребительские цены в Украине в марте 2019 года по сравнению с февралем выросли на 0,9%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, с начала года цены в Украине выросли на 2,4%. Однако в годовом измерении (к марту 2018 года) инфляция замедлилась до 8,6%.

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Напомним, что в январе 2019 года месячная инфляция составляла 1,0%, годовая - 9,2%, в феврале 0,5% и 8,8% соответственно.

Продукты в Украине за март 2019 года подорожали на 0,4%. Овощи подорожали на 2,4%, фрукты - на 1,7%, яйца подешевели на 5,0%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%, на одежду и обувь - на 11,3%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,3%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,2%, здравоохранение подорожало на 0,4%, транспорт на 0,5%, связь подорожала на 2,2%, отдых и культура - на 0,2%, образование - на 0,1%, рестораны и гостиницы -на 0,7%.

Напомним, 14 марта Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. Как отметил председатель правления НБУ Яков Смолий, жесткие монетарные условия остаются важной предпосылкой для дальнейшего постепенного замедления инфляции к цели в 5% в 2020 году.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,8%. По данным Государственной службы статистики, за 2018 год (до декабря 2017 года) цены в Украине выросли на 9,8%.