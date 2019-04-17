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Бизнес ожидает незначительного замедления инфляции в Украине

Новости » Экономика    17.04.2019 - 11:20
Бизнес ожидает незначительного замедления инфляции в Украине
Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Инфляция будет меньше 10%

Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 9,0%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за I квартал 2019 года.

Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом инфляционные ожидания улучшились. В I IV квартале 2018 года руководители предприятий ожидали инфляцию на уровне 9,5%.

Бизнес ожидает незначительного замедления инфляции в Украинеbank.gov.ua

Доля респондентов, которые прогнозируют, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев не превысит 10,0% или снизится, составляет 58,9% (в предыдущем квартале - 54,1%).

Бизнес ожидает незначительного замедления инфляции в Украине

bank.gov.ua

Ожидания относительно влияния затрат на производство усилились (74,3% ответов, рост на 1,3 п.п.). В то же время влияние курсового фактора ослабло до 65,6%.

Бизнес ожидает незначительного замедления инфляции в Украине

bank.gov.ua

Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2019 года по сравнению с февралем, выросли на 0,9%. По данным Государственной службы статистики, с начала года цены в Украине выросли на 2,4%. Однако в годовом измерении (к марту 2018 года) инфляция замедлилась до 8,6%.

Отметим, 14 марта Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. Как отметил глава правления НБУ Яков Смолий, жесткие монетарные условия остаются важной предпосылкой для дальнейшего постепенного замедления инфляции к цели в 5% в 2020 году.

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