Підприємства роздрібної торгівлі очікують помірного зростання цін

Індикатор ділової впевненості в роздрібній торгівлі у II кварталі 2019 року підвищився порівняно з I кварталом на 3,7 в.п. і становить плюс 6,7%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування 675 підприємств, проведеного Державною службою статистики.

www.ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, 42% респондентів очікують зростання цін у II кварталі 2019 року, 55% - збереження цін на поточному рівні і лише 2% - зниження цін.

www.ukrstat.gov.ua

Індикатор обчислений відповідно до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань відповідно до вимог розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у березні 2019 року порівняно з лютим, виросли на 0,9%. За даними Державної служби статистики, з початку року ціни в Україні зросли на 2,4%. Проте в річному вимірі (до березня 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,6%.

Відзначимо, за даними опитування НБУ, керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 9,0%.