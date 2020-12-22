Предприятия получат только треть из предусмотренных в бюджете карантинных выплат

Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)

На одну из карантинных программ выделили из бюджета 1,8 млрд гривен, заявки подали на 677 млн гривен

В рамках реализации программы "Помощь работодателям до 8000 грн" в центры занятости было подано 7 082 пакета документов для оказания такой помощи свыше 170 тысячам наемных работников. Документы можно было подать с 12 до 21 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Ориентировочная сумма помощи по этой программе, согласно расчетам работодателей, составляет около 677 млн грн. Перечисление средств согласно заявок начнется уже завтра, то есть с 23 декабря", - сказал министр экономики Игорь Петрашко.

Среди крупных предприятий, которые подали документы для получения помощи - Международный аэропорт "Борисполь", структурные подразделения АО "Укрзализныця", Областные отделения ДА "Укравтодор", АО "Кондитерская фабрика "Харьковчанка", ОА "Турбоатом" (Харьков), авиационная компания "Роза ветров" (Киев), ПО "Славянский завод высоковольтных изоляторов" (Донецкая область), НПК "Прогресс" (Черниговская область), ООО "ВАТ Олимп" (Кировоградская область), ООО "ЮНИГРАН" (Житомирская область)

Больше всего данной программой заинтересовались представители транспортной отрасли, производства продукции тяжелой и легкой промышленности, строительства, сельского хозяйства, предприятия торговли, предоставления услуг по временному размещению.

Таким образом, работодатели подали заявки лишь на треть из предусмотренной в государственном бюджете суммы на эту программу в размере 1,8 млрд гривен.

Отметим, в Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина.

Одна из программ - это единовременная материальная помощь юридическим лицам, которые используют труд наемных работников и основной ВЭД которых не входит в перечень основных ВЭД, в которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия. Заявки подают в центры занятости до 21 декабря.