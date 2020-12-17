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Кабмин выделил 1,8 млрд гривен на компенсацию бизнесу за карантин

Киев, Четверг 17 декабря 2020 13:40
Кабмин выделил 1,8 млрд гривен на компенсацию бизнесу за карантин
Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Деньги из бюджета пойдут на компенсацию за сокращение рабочего времени

Кабинет министров внес изменения в бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2020 год. Бюджет фонда увеличен на 1,8 млрд гривен за счет средств государственного бюджета Украины.

Постановление правительства от 16 декабря 2020 г. № 1250 обнародовано на Правительственном портале.

Согласно постановлению, 1,8 млрд гривен предоставляются "на оказание единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Таким образом, доходы Фонда в 2020 году составят 23,764 млрд гривен, из которых 10,053 млрд гривен - средства государственного бюджета.

Отметим, в Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина.

Одна из программ - это единовременная материальная помощь юридическим лицам, которые используют труд наемных работников и основной ВЭД которых не входит в перечень основных ВЭД, в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия. Заявки подают в центры занятости до 21 декабря.

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