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Підприємства отримають лише третину з передбачених в бюджеті карантинних виплат

Київ, Вівторок 22 грудня 2020 14:36
Підприємства отримають лише третину з передбачених в бюджеті карантинних виплат
Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На одну з карантинних програм виділили з бюджету 1,8 млрд гривень, заявки подали на 677 млн гривень

В рамках реалізації програми "Допомога роботодавцям до 8000 грн" до центрів зайнятості було подано 7 082 пакети документів для надання такої допомоги понад 170 тисячам найманих працівників. Документи можна було подати з 12 до 21 грудня.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

"Орієнтовна сума допомоги за цією програмою, згідно з розрахунками роботодавців, складає близько 677 млн грн. Перерахунок коштів відповідно до заявок розпочнеться вже завтра, тобто з 23 грудня", - сказав міністр економіки Ігор Петрашко.

Серед великих підприємств, які подали документи для отримання допомоги - Міжнародний аеропорт "Бориспіль", структурні підрозділи АТ "Укрзалізниця", Обласні відділення ДА "Укравтодор", АО "Кондитерська фабрика "Харків’янка", ОА "Турбоатом" (Харків), авіаційна компанія "Роза вітрів" (Київ), ВО "Слов’янський завод високовольтних ізоляторів" (Донецька область), НВК "Прогрес" (Чернігівська область), ТОВ "ВАТ Олімп" (Кіровоградська область), ТОВ "ЮНІГРАН" (Житомирська область).

Найбільше даною програмою зацікавились представники транспортної галузі, виробництва продукції важкої та легкої промисловості, будівництва, сільського господарства, підприємства торгівлі, надання послуг з тимчасового розміщення тощо.

Таким чином, роботодавці подали заявки лише на третину з передбаченої у державному бюджеті суми на цю програму у розмірі 1,8 млрд гривень.

Відзначимо, в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину.

Одна з програм - це одноразова матеріальна допомога юридичним особам, які використовують працю найманих працівників та основний ВЕД яких не входить до переліку основних ВЕД, до яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи. Заявки подають до центрів зайнятості до 21 грудня.

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