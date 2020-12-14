Предприятия могут получить компенсацию за сокращение рабочего во время карантина

Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)

За компенсацией могут обратиться те предприятия, которые не попали в перечень КВЭД, которые пострадают из-за карантина

Работодатели, которые сократили или могут сократить рабочее время работников из-за карантинных ограничений, могут подать заяку на получение единовременной материальной помощи. Для этого до 21 декабря необходимо обратиться в центр занятости по своему местонахождению и предоставить необходимые документы.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Заявку могут подать субъекты хозяйствования - юридические лица (работодатели), которые используют труд наемных работников и основной ВЭД которых не входит в перечень основных ВЭД, определенных Кабмином, к которым применяются ограничительные противоэпидемические мероприятия, приводящие к временной остановке работы,

Также выплаты не осуществляются предпринимателям, которые получают помощь по частичной безработице.

Напомним, единовременная выплата запланирована в целях сохранения рабочих мест с целью выплаты наемным работникам единовременной материальной помощи в размере до 8 тысяч гривен.

По расчетам Государственного центра занятости, численность работников, которым могут сократить предусмотренную законодательством продолжительность рабочего времени после внедрения ограничительных противоэпидемических мероприятий и которые получат единовременную материальную помощь, составляет 225 тысяч человек. С учетом прогнозных показателей численности, объем расходов на выплату единовременной материальной помощи может составить 1,8 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил перечень основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия, связанные с COVID-19. Наемные работники и ФОПы этих видов имеют право на выплату единовременного пособия в размере 8 тысяч гривен.