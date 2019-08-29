Предприятие Коломойского впервые согласилось погасить долг перед НБУ

Хозяйственный суд Днепропетровской области 28 августа 2019 года утвердил мировое соглашение между Национальным банком Украины и АО "Никопольский завод ферросплавов", который является имущественным поручителем по кредитным обязательствам АО КБ "ПриватБанк". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно мировому соглашению, инициатором которой выступил "Никопольский завод ферросплавов", последний обязуется погасить задолженность "ПриватБанка" по кредиту рефинансирование в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества, на которое НБУ обращал взыскание в этом судебном процессе.

"Решения судебного спора с имущественным поручителем по кредитным обязательствам АО КБ "Приватбанк" путем заключения мирового соглашения произошло впервые. На сегодня на различных этапах судебных разбирательств находится еще более двух сотен подобных дел не только в отношении "ПриватБанка", но и банков, которые в свое время были признаны неплатежеспособными и до сих пор не исполнили свои обязательства по кредитам рефинансирования", - отметили в НБУ.

Напомним, в мае 2018 года Национальный банк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее АО "Никопольский завод ферросплавов". Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств АО КБ "Приватбанк" по кредиту рефинансирования.

В 2018 году Национальный банк подал 148 исков против бывшего владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей на общую сумму около 10 млрд грн.

Суды уже приняли 21 решение в пользу Национального банка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам "ПриватБанка" на общую сумму 1,2 млрд грн, 18 из которых вступили в законную силу, а исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.