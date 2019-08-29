Підприємство Коломойського вперше погодилося сплатити борг перед НБУ

Господарський суд Дніпропетровської області 28 серпня 2019 року затвердив мирову угоду між Національним банком України та АТ "Нікопольський завод феросплавів", що є майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями АТ КБ "Приватбанк". Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Згідно з мировою угодою, ініціатором якої виступив "Нікопольський завод феросплавів", останній зобов’язується погасити заборгованість "ПриватБанку" за кредитом рефінансування в сумі, що дорівнює ринковій вартості заставного майна, на яке НБУ звертав стягнення в цьому судовому процесі.

"Вирішення судового спору з майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями АТ КБ "Приватбанк" через укладання мирової угоди відбулося вперше. На сьогодні на різних етапах судових розглядів перебуває ще більше двох сотень подібних справ не лише щодо ПриватБанку, але й банків, які свого часу були визнані неплатоспроможними й досі не виконали власні зобов’язання за кредитами рефінансування", - відзначили в НБУ.

Нагадаємо, у травні 2018 року Національний банк подав до Господарського суду Дніпропетровської області позовну заяву про звернення стягнення на рухоме майно, що належить АТ "Нікопольський завод феросплавів". Це майно було передано в заставу як забезпечення зобов’язань АТ КБ "Приватбанк" за кредитом рефінансування.

У 2018 році Національний банк подав 148 позовів проти колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського (фінансового поручителя) та пов’язаних з ним 32 компаній - майнових поручителів на загальну суму близько 10 млрд грн.

Cуди вже ухвалили 21 рішення на користь Національного банку про звернення стягнення на предмети іпотеки за зобов’язаннями "ПриватБанку" на загальну суму 1,2 млрд грн, 18 з яких набрали законної сили, а виконавчі документи були направлені в органи Державної виконавчої служби для примусового виконання.