Предприятие Коломойского снова погасит долг ПриватБанка перед НБУ

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Суд одобрил мировое соглашение между НБУ и Никопольским заводом ферросплавов

Никопольский завод ферросплавов олигарха Игоря Коломойского снова частично погасит задолженность "ПриватБанка" перед Национальным банком Украины. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Сообщается, что Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между НБУ и заводом Коломойского, который является имущественным поручителем по кредитным обязательствам "ПриватБанка".

Согласно мировому соглашению, предприятие погасит долги "ПриватБанка" по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества, на которое НБУ обращал взыскание в этом процессе. Кроме того, предприятие обязалось возместить Нацбанку расходы на судебный процесс.

Напомним, до этого очередное предприятие Коломойского погасило долг "ПриватБанка" перед НБУ. Тогда речь шла о компании "Арлан", которая также выступала имущественным поручителем по кредитным обязательствам.

Отметим, в 2018 году НБУ подал 148 исков против бывшего владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского и связанных с ним 32 компаний о взыскании около 10 млрд гривен. Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые НБУ предоставил банку в течение 2008-2015 годов.