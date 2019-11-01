Підприємство Коломойського знову погасить борг ПриватБанку перед НБУ

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Суд схвалив мирову угоду між НБУ та Нікопольським заводом феросплавів

Нікопольський завод феросплавів олігарха Ігоря Коломойського знову частково погасить заборгованість "ПриватБанку" перед Національним банком України. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Повідомляється, що Господарський суд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між НБУ і заводом Коломойського, який є майновим поручителем за кредитними зобов'язаннями "ПриватБанку".

Згідно з мировою угодою, підприємство погасить борги "ПриватБанку" за кредитом рефінансування у сумі, що дорівнює ринковій вартості заставного майна, на яке НБУ звертав стягнення в цьому процесі. Крім того, підприємство зобов'язалося відшкодувати Нацбанку витрати на судовий процес.

Нагадаємо, до цього чергове підприємство Коломойського погасило борг "ПриватБанку" перед НБУ. Тоді мова йшла про компанію "Арлан", яка також виступала майновим поручителем за кредитними зобов'язаннями.

Відзначимо, в 2018 році НБУ подав 148 позовів проти колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського і пов'язаних з ним 32 компаній про стягнення близько 10 млрд гривень. Мета позовів - забезпечити погашення кредитів рефінансування, які НБУ надав банку протягом 2008-2015 років.