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Предпринимателей освободили от обнародования финансовой отчетности во время войны

Фото: Рада освободила предпринимателей освободили от обнародования финансовой отчетности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла закон "О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны". Документ в целом поддержали 306 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в Telegram.

Закон (проект №7378) освобождает юридических лиц от ответственности за своевременность и полноту обнародования финансовой отчетности на веб-сайте компании Также ответственности не будет в течение трех месяцев после отмены военного времени.

Юридические лица не будут нести ответственность за нарушение сроков обнародования:

  • годовой консолидированной финансовой отчетности;
  • аудиторских отчетов;
  • отчетов об управлении;
  • консолидированного отчета об управлении;
  • отчета о платежах в пользу государства;
  • консолидированного отчета о платежах в пользу государства.

Напомним, по данным опроса НБУ, руководители украинских предприятий в ближайшие 12 месяцев ожидают сокращения количества работников. Зарплаты будут заморожены или незначительно вырастут на фоне 20%-й инфляции.

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