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Підприємців звільнили від оприлюднення фінансової звітності під час війни

Фото: Рада звільнила підприємців звільнили від оприлюднення фінансової звітності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила закон "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни". Документ в цілому підтримали 306 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева у Telegram.

Закон (проект №7378) звільняє юридичних осіб від відповідальності щодо своєчасності, повноти оприлюднення фінансової звітності у повному обсязі на веб-сайті. Також відповідальності не буде упродовж трьох місяців після скасування воєнного часу.

Юридичні особи не будуть нести відповідальність за порушення строків оприлюднення:

  • річної консолідованої фінансової звітності;
  • аудиторських звітів;
  • звітів про управління;
  • консолідованого звіту про управління;
  • звіту про платежі на користь держави;
  • консолідованого звіту про платежі на користь держави.

Нагадаємо, за даними опитування НБУ, керівники українських підприємств у найближчі 12 місяців очікують скорочення кількості працівників. Зарплати будуть заморожені або незначно зростуть на тлі 20%-ї інфляції.

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