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Увольнения сотрудников и замораживание зарплат: какие планы бизнеса на ближайшие месяцы

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Украина, Пятница 15 июля 2022 12:55
Увольнения сотрудников и замораживание зарплат: какие планы бизнеса на ближайшие месяцы Фото: цены в Украине вырастут более чем на 20% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Руководители украинских предприятий в ближайшие 12 месяцев ожидают сокращения количества работников. Зарплаты будут заморожены или незначительно вырастут на фоне 20%-й инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за II квартал 2022 года.

По данным опроса, 36% опрошенных заявили, что количество работников уменьшится, 56,9% - что не изменится, 7,0% - увеличится. Баланс ответов - минус 29% (в предыдущем квартале - 1,5%). Самые пессимистичные оценки у предприятий строительства (минус 50,0% и добывающей промышленности (минус 45,9%).

Увольнения сотрудников и замораживание зарплат: какие планы бизнеса на ближайшие месяцы

Кроме того, ухудшились ожидания по росту расходов на оплату труда одного наемного работника в следующие 12 месяцев: баланс ответов - 17,5% против 62,9% в I квартале. Ожидают, что зарплаты вырастут - 32,4%, не изменятся - 52,7%, уменьшатся - 14,9%.

Увольнения сотрудников и замораживание зарплат: какие планы бизнеса на ближайшие месяцы

Очередной опрос НБУ был проведен с 3 мая по 1 июня 2022 года. В опросе приняли участие 592 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Напомним, по данным опроса НБУ, руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в последующие 12 месяцев на уровне 21,7%.

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