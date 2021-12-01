Предпочитали раньше их не вводить: США пригрозили России санкциями за Украину

США будут готовы ввести против Российской Федерации экономические санкции. В прошлом желали их не вводить.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Мы ясно дали понять, что если Россия в случае с Украиной продолжит идти по пути конфронтации, наша реакция будет решительной. В частности, речь идет о сильных экономических мерах, от которых мы в прошлом отказывались", - заявил Блинкен.

По словам Блинкена, в случае прямой агрессии против Украины со стороны России - США предоставят решительный ответ.

Напомним, РБК-Украина писало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Российскую Федерацию к прозрачности, снижению напряженности и деэскалации рядом с границей Украины.

В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что возможная попытка государственного переворота в Украине может быть частью агрессии России.

Тем временем Блинкен и Столтенберг договорились о продолжение консультаций по России и Украине.