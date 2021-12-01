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Воліли раніше їх не вводити: США пригрозили Росії санкціями за Україну

Автор: Сергій Пишкін

США будуть готові ввести проти Російської Федерації економічні санкції. У минулому бажали їх не запроваджувати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова державного секретаря США Ентоні Блінкена.

За словами Блінкена, у разі прямої агресії проти України з боку Росії - США нададуть рішучу відповідь.

"Ми ясно дали зрозуміти, що якщо Росія у випадку з Україною продовжить йти шляхом конфронтації, наша реакція буде рішучою. Зокрема, йдеться про сильні економічні заходи, від яких ми в минулому відмовлялися", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Російську Федерацію до прозорості, зниження напруженості та деескалації поруч з кордоном України.

Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що можлива спроба державного перевороту в Україні може бути частиною агресії Росії.

Тим часом Блінкен та Столтенберг домовились про продовження консультацій щодо Росії та України.

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