Войска РФ на границе с Украиной: Генсек НАТО призвал Россию снизить напряженность

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал наращивание российских войск на границе с Украиной. Он призвал Россию снизить напряженность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО .

Столтенберг назвал наращивание российской военной мощи вблизи Украины "необъяснимым и неоправданным". Ситуацию обсудили на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в Риге.

"Мы призываем Россию к прозрачности, снижению напряженности и деэскалации. НАТО сохраняет бдительность. Мы готовы защищать всех союзников", - сказал он.

Он также отметил, что на следующей неделе в Риге планируется встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО с министрами иностранных дел Украины и Грузии.