Войска РФ на границе с Украиной: Генсек НАТО призвал Россию снизить напряженность
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал наращивание российских войск на границе с Украиной. Он призвал Россию снизить напряженность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.
Столтенберг назвал наращивание российской военной мощи вблизи Украины "необъяснимым и неоправданным". Ситуацию обсудили на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в Риге.
"Мы призываем Россию к прозрачности, снижению напряженности и деэскалации. НАТО сохраняет бдительность. Мы готовы защищать всех союзников", - сказал он.
Он также отметил, что на следующей неделе в Риге планируется встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО с министрами иностранных дел Украины и Грузии.
"И мы встретимся с министрами иностранных дел Украины и Грузии здесь, в Риге, на встрече министров иностранных дел стран НАТО на этой неделе", - отметил генсек НАТО.
Напомним, что ранее Столтенберг обсуждал ситуацию на границе Украины с Россией с Блинкеном.
Также сообщалось, что генсек НАТО пригрозил России. Он заявил, что если РФ применит силу по отношению к Украине, то это будет иметь последствия.