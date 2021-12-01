Блинкен о вероятности госпереворота в Украине: РФ может создать провокацию

Возможная попытка государственного переворота в Украине может являться частью агрессии России. Москва может пойти на провокацию.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

Госсекретарь добавил, что 1 декабря США проведут консультации с союзниками и партнерами НАТО. После них он обещает рассказать больше деталей о том, как США оценивают заявления Украины о попытке государственного переворота.

"Мы много раз видели "методичку" россиян. Частью этой "методички" есть попытки искусственно создать так называемую "провокацию", чтобы иметь оправдание для действий, которые Россия уже давно планирует (военное наступление - ред.). Мы отдаем себе отчет в том, что Россия преимущественно сочетает свои усилия (военной агрессии - ред.) с попытками внутренней дестабилизации страны", - заявил он.

Блинкен также подчеркнул, что Россия заплатит высокую цену, если Кремль вновь осуществит военную агрессию против Украины.

«Эскалация ситуации со стороны России станет серьезной проблемой для Соединенных Штатов и любое возобновление агрессии приведет к серьезным последствиям, - сказал Блинкен,