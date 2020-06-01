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Предмет для дискуссии: в Минфине оценили идею Шмыгаля о накопительной пенсии

Новости » Экономика     01.06.2020 - 11:09
Предмет для дискуссии: в Минфине оценили идею Шмыгаля о накопительной пенсии
Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министерство готово предоставить свои расчеты в случае необходимости

Предложение премьер-министра Дениса Шмыгаля о введении накопительного уровня пенсии может быть предметом дискуссии и обсуждения. Средства накопительного фонда пока можно будет инвестировать только в государственные ценные бумаги.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, введение накопительной пенсии без повышения ставки ЕСВ "может быть предметом для дополнительных расчетов".

"Мы выскажем свое мнение, поскольку без позиции Минфина это невозможно в принципе. На данном этапе это - предмет дискуссии. Можно моделировать разные сценарии", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, куда можно будет инвестировать средства накопительного фонда, министр заявил, что только в государственные ценные бумаги. "Никаких других инструментов я не вижу… По ОВГЗ мы как государство будем обязаны нести ответственность за пенсионные деньги, то есть государство будет гарантировать, что эти выплаты будут обеспечены государственными долгами ", - добавил он.

Говоря об инвестициях в акции Google, Facebook, Apple, Марченко сказал, что "это интересно, но риски несоизмеримы".

"Год назад нефтяные и газовые компании котировались высоко. Сейчас же из-за падения цен на нефть их акции упали. Кто будет нести за это ответственность? Ведь может случиться отток пенсионных вкладов или падение ценности активов этого пенсионного фонда", - сообщил он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что накопительная пенсия в Украине может появиться с 1 января 2021 года.

Законопроект о накопительной пенсии был подан в Верховную раду в декабре 2019 года, он предлагает установить обязательные взносы от работодателей 2% и взносы от работников 1%.

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Автор: Ростислав Шаправский

Теги Новости Украины Министерство финансов УкраиныпенсииПенсионный фонд Украины
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