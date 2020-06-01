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Предмет для дискусії: у Мінфіні оцінили ідею Шмигаля про накопичувальну пенсію

Новини » Економіка     01.06.2020 - 11:09
Предмет для дискусії: у Мінфіні оцінили ідею Шмигаля про накопичувальну пенсію
Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністерство готове надати свої розрахунки у разі необхідності

Пропозиція прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про введення накопичувального рівня пенсії може бути предметом дискусії та обговорення. Кошти накопичувального фонду поки можна буде інвестувати тільки у державні цінні папери.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, введення накопичувальної пенсії без підвищення ставки ЄСВ "може бути предметом для додаткових розрахунків".

"Ми висловимо свою думку, оскільки без позиції Мінфіну це неможливо в принципі. На даному етапі це - предмет дискусії. Можна моделювати різні сценарії", - сказав він.

Відповідаючи на питання про те, куди можна буде інвестувати кошти накопичувального фонду, міністр заявив, що тільки в державні цінні папери. "Ніяких інших інструментів я не бачу... За ОВДП ми як держава будемо зобов'язані нести відповідальність за пенсійні гроші, тобто держава буде гарантувати, що ці виплати будуть забезпечені державними боргами ", - додав він.

Говорячи про інвестиції в акції Google, Facebook, Apple, Марченко сказав, що "це цікаво, але ризики несумірні".

"Рік тому нафтові і газові компанії високо котирувалися. Зараз же із-за падіння цін на нафту їхні акції впали. Хто буде нести за це відповідальність? Адже може трапитися відтік пенсійних вкладів або падіння цінності активів цього пенсійного фонду", - повідомив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що накопичувальна пенсія в Україні може з'явитися з 1 січня 2021 року.

Законопроект про накопичувальні пенсії був поданий в Верховну раду в грудні 2019 року, він пропонує встановити обов'язкові внески від роботодавців 2% і внески від працівників 1%.

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Автор: Ростислав Шаправський

Теги Новини України Міністерство фінансів УкраїнипенсииПенсионный фонд Украины
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