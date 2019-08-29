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Запропоновані кандидатури на посаду голів МЗС і Міноборони

Новини » Політика    29.08.2019 - 13:51
Запропоновані кандидатури на посаду голів МЗС і Міноборони
Фото: Андрій Загороднюк (Уніан)

Вадима Пристайка - на пост глави закордонних справ, а Загороднюка Андрія на посаду голови Міноборони

Верховній раді запропонують проголосувати за кандидатуру Андрія Загороднюка на пост глави Міноборони, Олексія Оржеля - до розгляду на посаду міністра енергетики і екології України, Вадима Пристайка - на пост глави закордонних справ. Про це заявила нардеп Ірина Верещук в кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Крім цього, на посаду віце-прем'єр-міністра України з питань європейської інтеграції пропонується кандидатура Дмитра Кулеби.

Зазначимо, що саме президент вносить на розгляд парламенту кандидатури на посади глав МЗС та Міністерства оборони.

Також, за словами Верещук, президент Володимир Зеленський розглядає 4 кандидатури на посаду глави МВС. Вона не знає, чи є серед них Арсен Аваков.

"На сьогодні у президента 4 кандидатури, які він розглядає на пост глави МВС", - сказала вона.

Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомляли, що міністром палива та енергетики на засіданні Верховної ради 29 серпня можуть призначити Олексія Оржеля.

Крім цього, президент Володимир Зеленський на засіданні майбутньої фракції партії "Слуга народу" запропонував на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру чинного глави МВС Арсена Авакова.

Зазначимо, що перед засіданням депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія повідомив, що міністр фінансів Оксана Маркарова збереже свою посаду в новому Кабінеті міністрів, який буде затверджений на першому засіданні Верховної ради дев'ятого скликання.

Раніше повідомлялось, що на засіданні фракції "Слуга народу" проголосовано за кандидатуру Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра.

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