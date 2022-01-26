Мы преданы "Минску": представитель России в ТКГ об инициативе признания "ЛДНР"

Сегодня состоялось первое заседание Трехсторонней контактной группы в 2022 году. Представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов заявил о преданности России минским соглашениям отвечая на вопрос об инициативе о признании "ЛНДР"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинской делегации в ТКГ.

По словам Грызлова, инициатива о признании "ЛДНР" поступила лишь от 11 депутатов, даже не от самой фракции. В то же время Российская Федерация, якобы, подчеркивает свою преданность минским договоренностям в целом.