"Часть большой игры по расшатыванию ситуации": Кулеба об инициативе Госдумы РФ признать"ЛДНР"

Сегодня Совет Государственной Думы России принял решение о рассмотрении обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признание "ЛДНР" . Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал соответствующую инициативу "большой игрой по расшатыванию ситуации".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в эфире ток-шоу " Свобода слова "на ICTV.

"Что касается этого проекта по инициативе коммунистов. Это шпилька в минские договоренности... Из анализа информации, которую мы имеем, эта инициатива внесена с целью расшатывания", - заявил Кулеба.

По словам министра, сейчас Украина не наблюдает намерений в России признавать "ДНР" и "ЛНР". В то же время если решение со стороны Кремля будет принято - это будет означать выход из минских договоренностей.

"Это часть большой игры по расшатыванию ситуации. Если это будет принято, то это будет де-юре выход из минских договоренностей", - добавил Кулеба.