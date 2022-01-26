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Мы преданы "Минску": представитель России в ТКГ об инициативе признания "ЛДНР"

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Среда 26 января 2022 22:57
Мы преданы "Минску": представитель России в ТКГ об инициативе признания "ЛДНР" Фото: представитель России в ТКГ Борис Грызлов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялось первое заседание Трехсторонней контактной группы в 2022 году. Представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов заявил о преданности России минским соглашениям отвечая на вопрос об инициативе о признании "ЛНДР"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинской делегации в ТКГ.

По словам Грызлова, инициатива о признании "ЛДНР" поступила лишь от 11 депутатов, даже не от самой фракции. В то же время Российская Федерация, якобы, подчеркивает свою преданность минским договоренностям в целом.

Напомним, РБК-Украина писало, что 19 января Коммунистическая партия РФ внесла проект в Государственную Думу Российской Федерации с просьбой признать "ЛНДР".

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, соответствующая инициатива является лишь "частью большой игры по расшатыванию ситуации".

Между тем в Госдуме планируют рассмотреть обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании "ЛДНР" в феврале.

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