Мы преданы "Минску": представитель России в ТКГ об инициативе признания "ЛДНР"
Сегодня состоялось первое заседание Трехсторонней контактной группы в 2022 году. Представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов заявил о преданности России минским соглашениям отвечая на вопрос об инициативе о признании "ЛНДР"
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинской делегации в ТКГ.
По словам Грызлова, инициатива о признании "ЛДНР" поступила лишь от 11 депутатов, даже не от самой фракции. В то же время Российская Федерация, якобы, подчеркивает свою преданность минским договоренностям в целом.
Напомним, РБК-Украина писало, что 19 января Коммунистическая партия РФ внесла проект в Государственную Думу Российской Федерации с просьбой признать "ЛНДР".
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, соответствующая инициатива является лишь "частью большой игры по расшатыванию ситуации".
Между тем в Госдуме планируют рассмотреть обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании "ЛДНР" в феврале.