Ми віддані "Мінську": представник Росії у ТКГ про ініціативу визнання "ЛДНР"

Сьогодні відбулось перше засідання Тристоронньої контактної групи у 2022 році. Представник РФ у ТКГ Борис Гризлов заявив про відданість Росії мінським угодам відповідаючи на питання щодо ініціативи про визнання "ЛНДР"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал української делегації у ТКГ.

За словами Гризлова, ініціатива про визнання "ЛДНР" поступила лише від 11 депутатів, навіть не від самої фракції. Водночас Російська Федерація, нібито, підкреслює свою відданість мінським домовленостям в цілому.