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Ми віддані "Мінську": представник Росії у ТКГ про ініціативу визнання "ЛДНР"

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Середа 26 січня 2022 22:57
Ми віддані "Мінську": представник Росії у ТКГ про ініціативу визнання "ЛДНР" Фото: представник Росії у ТКГ Борис Гризлов (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбулось перше засідання Тристоронньої контактної групи у 2022 році. Представник РФ у ТКГ Борис Гризлов заявив про відданість Росії мінським угодам відповідаючи на питання щодо ініціативи про визнання "ЛНДР"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал української делегації у ТКГ.

За словами Гризлова, ініціатива про визнання "ЛДНР" поступила лише від 11 депутатів, навіть не від самої фракції. Водночас Російська Федерація, нібито, підкреслює свою відданість мінським домовленостям в цілому.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що 19 січня Комуністична партія РФ внесла проєкт до Державної думи Російської Федерації з проханням визнати "ЛНДР".

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, відповідна ініціатива є "частиною великої гри з розхитування ситуації".

Тим часом у Держдумі планують розглянути звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання "ЛДНР" у лютому.

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