Ми віддані "Мінську": представник Росії у ТКГ про ініціативу визнання "ЛДНР"
Сьогодні відбулось перше засідання Тристоронньої контактної групи у 2022 році. Представник РФ у ТКГ Борис Гризлов заявив про відданість Росії мінським угодам відповідаючи на питання щодо ініціативи про визнання "ЛНДР"
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал української делегації у ТКГ.
За словами Гризлова, ініціатива про визнання "ЛДНР" поступила лише від 11 депутатів, навіть не від самої фракції. Водночас Російська Федерація, нібито, підкреслює свою відданість мінським домовленостям в цілому.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що 19 січня Комуністична партія РФ внесла проєкт до Державної думи Російської Федерації з проханням визнати "ЛНДР".
За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, відповідна ініціатива є "частиною великої гри з розхитування ситуації".
Тим часом у Держдумі планують розглянути звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання "ЛДНР" у лютому.