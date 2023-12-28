У празького стрілка знайшли лист із зізнанням у вбивствах ще двох людей

Як зазначається, інформацію журналістів підтвердив співробітник правоохоронних органів Праги.

У матеріалі повідомляють, що йдеться про вбивство, яке сталося 15 грудня, у Клановицькому лісі на околиці чеської столиці. Тоді жертвами стали 30-річний чоловік та його двомісячна донька.

"Можу підтвердити, що ми в Гостоуні знайшли лист, у якому вбивця написав, що скоїв напад у Клановицькому парку. Текст документа зараз опублікувати не можна у зв'язку з розслідуванням подій, що відбувається", - заявив речник поліції Ян Данек.

Про те, що вбивство в Клановиці може бути пов'язане із празьким стрілком, який вбив 15 людей в університеті Праги, заявили ще тиждень назад.

Начальник поліції Праги Петр Матейчек тоді сказав, що є підстави вважати, що стрілянину на факультеті й убивства в Клановиці скоїв один і той самий злочинець.

Зазначимо, що 21 грудня в населеному пункті Гостоунь у Чехії також знайшли мертвим батька Давида Козака.