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У пражского стрелка нашли письмо с признанием в убийствах еще двух человек

Фото: пражский стрелок перед смертью признался в убийстве еще двух человек (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Подозреваемый в массовой стрельбе и убийстве 15 человек в центре Праги Давид Козак может быть причастен к двойному убийству. В его доме правоохранители обнаружили письмо с признанием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deník N.

Как отмечается, информацию журналистов подтвердил сотрудник правоохранительных органов Праги.

В материале сообщают, что речь идет об убийстве, произошедшем 15 декабря, в Клановичском лесу на окраине чешской столицы. Тогда жертвами стали 30-летний мужчина и его двухмесячная дочь.

"Могу подтвердить, что мы в Гостоуне нашли письмо, в котором убийца написал, что совершил нападение в Клановицком парке. Текст документа сейчас опубликовать нельзя в связи с происходящим расследованием событий", - заявил спикер полиции Ян Данек.

О том, что убийство в Клановице может быть связано с пражским стрелком, убившим 15 человек в университете Праги, заявили еще неделю назад.

Начальник полиции Праги Петр Матейчек тогда сказал, что есть основания полагать, что стрельбу на факультете и убийства в Клановичи совершил один и тот же преступник.

Отметим, что 21 декабря в населенном пункте Гостоунь в Чехии также обнаружили мертвым отца Давида Козака.

Стрельба в университете Праги

Неделю назад, 21 декабря, к вечеру неизвестный начал стрельбу в здании Философского факультета на площади Яна Палаха в Праге. Общее число жертв стрелка составило 15 погибших и более 24 раненых.

Позже чешские СМИ написали о том, что стрелком мог оказаться 24-летний студент философского факультета местного университета Давид Козак.

Тогда связанные с Россией пропагандистские Телеграм-каналы начали распространять в сети фейковые сообщения, будто молодой человек был эмигрантом из Украины. Впрочем, данная информация никак не подтвердилась.

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Чехия