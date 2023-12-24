У РФ поширюють фейк про зв'язок "празького стрілка" з Україною, - ЦПД

Пов'язані з Росією пропагандистські Телеграм-канали поширюють в мережі фейкові повідомлення, начебто молодий чоловік у Празі (Чехія), який днями влаштував стрілянину у Карловому університеті, був емігрантом з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації ( ЦПД ).

У неправдивих повідомленнях стверджується, ніби "празький стрілок" виявився етнічним українцем з західних областей країни.

"За словами ru-пропагандистів, чеські ЗМІ намагаються цей факт не озвучувати, оскільки в країні буцімто вже скоєно українцями занадто багато тяжких злочинів", - йдеться в публікації.

Між тим в ЦПД наголошують, що насправді ця інформація "є фейком, який спростував очільник МВС Чехії Віт Ракушан". Так, міністр заявив на одному зі своїх брифінгів, що "стрілок" - Давид Козак - від народження чех, який зростав у чеській родині.

"Він не мав бодай якихось стосунків з Україною", - додав голова чеського МВС.

У Центрі закликають громадян довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.

Стрілянина в центрі Праги

Нагадаємо, 21 грудня у столиці Чехії Празі чоловік влаштував стрілянину в університеті в центрі міста. Спочатку повідомлялося про 10 жертв, проте пізніше ввечері місцеві правоохоронці уточнили, що стрілок убив щонайменше 15 людей і поранив мінімум 24 особи.

Як розповів спікер МЗС України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна, за інформацією чеської поліції, станом на вечір четверга українців немає серед постраждалих.

За словами начальника поліції Чехії Мартіна Вондрашека, нападник вчинив самогубство, коли по ньому вели вогонь правоохоронці. Чеські ЗМІ написали про те, що стрілком міг виявитися 24-річний студент філософського факультету місцевого університету Давід Козак.

Поліція перевіряла повідомлення стрільця у соцмережах, які можуть свідчити про те, що він брав приклад з російської восьмикласниці. Вона на початку грудня розстріляла у школі Брянська двох людей, ще п'ятеро - отримали поранення. Після стрілянини школярка наклала на себе руки.